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ЕС призвал РФ отменить закон о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР

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Закон об оказании гуманитарной поддержки Россией населению самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обостряет конфликт на юго-востоке Украины. Об этом в среду, 24 ноября, говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС).

«ЕС выражает сожаление в связи с подписанным президентом [России Владимиром] Путиным 15 ноября указом <…> Указ направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецка и Луганска», — указано в заявлении.

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При этом, согласно тексту документа, подобные действия России наносят урон суверенитету и территории Украины, добавляет «Газета.Ru».

Речь идет об указе от 15 ноября. Путин поручил правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, которые смягчат условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. В указе уточняется, что речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия сделает всё возможное в плане гуманитарной помощи Донбассу. При этом он подтвердил наличие сложностей с обеспечением Донбасса вакцинами от коронавируса.

Вместе с тем 21 ноября руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о первом применении ПТРК Javelin в Донбассе. В этот же день информацию о якобы первом применении Javelin на юго-востоке Украины прокомментировали в Госдуме. Там заявили, что такими заявлениями Киев показывает, что выполняет указания своих хозяев в Пентагоне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 ноября заявил, что на данный момент Кремль не располагает информацией, подтверждающей боевое применение Javelin в Донбассе. Но такие системы, по словам Пескова, на Украине точно есть.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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