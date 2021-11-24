Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вакцина от COVID-19 для подростков получила регистрацию
Общество
Путин призвал обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников
Политика
Госдума приняла закон о бюджете РФ на 2022–2024 годы
Туризм
В АТОР сообщили об увеличении стоимости туров за границу на 25%
Наука
Последний модуль российского сегмента МКС отправили в космос
Интернет
Суд утвердил взыскание с Facebook 21 млн рублей за неудаление контента
Культура
МХАТ имени Горького закроют на четыре месяца
Общество
Путин призвал россиян своевременно проходить ревакцинацию от COVID-19
Политика
Госдума разрешила применять спецсредства в отношении авиадебоширов
Общество
Голикова анонсировала регистрацию вакцины для детей 12-17 лет

Новые водоводы построят в центре Тамбова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Тамбова строят новые водоводы. 200-миллиметровые трубы прокладывают на двух улицах — Ленинградской и Кронштадтской, в границах от Карла Маркса до Советской.

Общая протяженность новых коммуникаций составит 654 м. На их прокладку выделили более 5 млн рублей.

ИА «ОнлайнТамбов.Ру» пишет, что специалисты прокладывают современные полиэтиленовые трубы, используя метод горизонтального направленного бурения. Он считается бестраншейным и позволяет сократить количество разрытий. При этом процесс водоснабжения жилых домов не прерывается.

Ранее в Тамбове реконструировали квартальные сети по улице Рылеева, построили новый водовод от станции Цна, начали прокладывать новые трубы по улице Магистральной. Реконструируется магистральный коллектор на улице Володарского

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021