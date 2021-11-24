Новые водоводы построят в центре Тамбова

В центре Тамбова строят новые водоводы. 200-миллиметровые трубы прокладывают на двух улицах — Ленинградской и Кронштадтской, в границах от Карла Маркса до Советской.

Общая протяженность новых коммуникаций составит 654 м. На их прокладку выделили более 5 млн рублей.

ИА «ОнлайнТамбов.Ру» пишет, что специалисты прокладывают современные полиэтиленовые трубы, используя метод горизонтального направленного бурения. Он считается бестраншейным и позволяет сократить количество разрытий. При этом процесс водоснабжения жилых домов не прерывается.

Ранее в Тамбове реконструировали квартальные сети по улице Рылеева, построили новый водовод от станции Цна, начали прокладывать новые трубы по улице Магистральной. Реконструируется магистральный коллектор на улице Володарского