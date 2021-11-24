Госдума повысила МРОТ до 13 890 рублей с 2022 года

Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей с 1 января 2022 года. Об этом в среду, 24 ноября, сообщается на сайте Госдумы.

Отмечается, что по решению президента РФ Владимира Путина индексация составит более 8%.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В текущем году МРОТ в России составляет 12 792 рублей в месяц, дополняет «Газета.RU».

МРОТ исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом. Он не может быть ниже прожиточного минимума в целом по России на очередной год и не ниже МРОТа на текущий год.

Госдума на пленарном заседании 26 октября приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТа в 2022 году до 13 617 рублей. Отмечалось, что принятие инициативы поспособствует повышению зарплаты почти 3 млн работникам, из которых около половины трудятся в государственных и муниципальных учреждениях.

Для осуществления законопроекта планируется использовать деньги, которые предусмотрены на 2022 год в соответствующих бюджетах бюджетной системы России. Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики из-за увеличения МРОТа составят 17,4 млрд рублей.

9 ноября Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТа и прожиточного минимума. Глава государства предложил повысить МРОТ до 13 890 рублей и увеличить в 2022 году прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей. В настоящий момент в проекте федерального бюджета на будущий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Глава государства отметил, что этого недостаточно, поскольку такие параметры в значительной мере отстают от уровня текущей инфляции.