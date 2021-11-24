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Путин вакцинировался от COVID-19 назальной вакциной

Путин сообщил, что испытал назальную вакцину от коронавируса
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Президент России Владимир Путин прошел ревакцинацию назальной вакциной от COVID-19. Об этом глава государства рассказал 24 ноября на совещании с правительством.

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По словам российского лидера, через полгода после вакцинации у него снизились защитные титры. Врачи рекомендовали ему пройти ревакцинацию.

«Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день, после разговора с [замглавы центра им. Гамалеи по научной работе] Денисом Юрьевичем [Логуновым], он же сам, кстати говоря, мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно этот порошок назальной формы», — заявил Путин.

Как он уточнил, Логунов набрал в шприц порошок и попросил глубоко вдохнуть на счет три. После этого «пшикнул с одной стороны, с другой стороны».

Никаких ощущений президент после процедуры не испытал. На следующий день с утра, после укола и назальной вакцины, занимался спортом.

Как отмечает «Газета.Ru», 21 ноября президент в ходе встречи с замдиректора Центра им. Гамалеи Денисом Логуновым заявил о готовности принять участие в испытании назальной вакцины от коронавируса. Тогда же он рассказал, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт» и вызвался добровольцем в эксперимент по применению назальной вакцины от коронавируса от Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса, отмечал директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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