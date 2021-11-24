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Заболеваемость ОРВИ сократилась в Нижегородской области за неделю

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Снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) зарегистрировано в Нижегородской области на прошлой неделе. Жителям региона рекомендуют соблюдать меры профилактики.

По данным Роспотребнадзора, после нерабочей недели заболеваемость ОРВИ сократилась на 6% При этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре заболеваемости. Всего зарегистрировано 12 случаев заражения вирусом А (H3N2).

Еженедельно в октябре в Нижегородской области выявляли около 35 тыс. случаев ОРВИ, в ноябре недельная заболеваемость составляет 23 тыс. случаев. Об этом пишет ИА «НьюсНН». По данным за 23 ноября, в 13,8% учебных учреждений приостановлены занятия в связи с ОРВИ или COVID-19. Прививки против гриппа поставили свыше 1,2 млн жителей региона, в том числе больше 179 тыс. детей.

Ранее в этот день сообщалось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом сократилась в Тюменской области. В основном положительная динамика наблюдается среди детей в возрасте 7–14 лет.

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