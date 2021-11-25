Минздрав 24 ноября зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет — «Спутник М» Центра им. Н.Ф. Гамалеи, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Это хорошие новости для миллионов российских подростков и их родителей. Предварительные результаты продолжающихся клинических испытаний препарата показали его высокую безопасность и иммуногенность. Сейчас проходит третья фаза испытаний, и в случае наиболее вероятного подтверждения положительных результатов, по словам Татьяны Голиковой, можно будет ожидать начала массовой вакцинации подростков в нашей стране в конце декабря. В этом отношении мы догоним экономически развитые страны, где вакцинация детей старше 12 лет продолжается с весны и где уже всё готово для старта вакцинации детей и более младшего возраста.

Тем не менее отношение к предстоящему событию в нашем обществе неоднозначно и здесь много путаницы, возникающей в значительной степени из-за распространяемой антиваксерами и ковидными диссидентами информации. Давайте попробуем разобраться.

Активно обсуждается вопрос, следует ли вообще прививать детей, учитывая, что они реже болеют, чем взрослые. Но я рекомендую задуматься вот над чем. Насколько риск COVID-19 у детей сопоставим с другими имеющимися в детском возрасте рисками для здоровья? В этом плане ситуация не кажется абсолютно безоблачной.

Например, в 2020 году в США COVID-19 был шестой ведущей причиной смерти среди детей и в целом привел почти к 700 летальным исходам. Для сравнения: в периоды эпидемий гриппа в Америке умирало около 200 детей в год. Это значит, что COVID-19 остается гораздо более опасным заболеванием для детей, чем грипп. Распространившийся сейчас вариант «Дельта» оказался еще более неприятным и привел к росту числа госпитализаций и тяжелых случаев среди несовершеннолетних по всей России. Поэтому важность защиты детей от этого заболевания не вызывает сомнений.

Вакцина фактически предотвращает три основные опасности, которые подстерегают детей при ковиде. Первая — это тяжелая форма острой инфекции, которая хотя и редка, но регулярно случается. Вторая — это мультисистемный воспалительный синдром — MIS-C, развивающийся у детей через определенный латентный период после первичного инфицирования, и который в большинстве случаев требует интенсивной терапии. И третья — это длительный постковидный синдром, от которого дети продолжают страдать месяцами из-за стойких симптомов.

Следующий важный вопрос: насколько риски побочных эффектов в детском возрасте соотносятся с преимуществами вакцинации. Прививки от COVID-19, как и все другие, могут вызывать у детей стандартные побочные эффекты — боль в руке, лихорадку или головные боли. Но они легкие и непродолжительные. Имеется только один, вызывающий настороженность побочный эффект, который пока был описан только после применения м-РНК вакцин — это миокардит или воспаление сердечной мышцы.

Миокардит у детей в доковидную эпоху был редким заболеванием, в основном связанным с вирусными инфекциями, такими, как грипп или вирус Коксаки. Эти случаи вирусного миокардита иногда могут приводить к долгосрочным осложнениям как из-за прямого инфицирования сердечной мышцы самим вирусом, так и в связи с иммунологическим повреждением миокарда, спровоцированным инфекцией. Миокардит с определенной частотой встречается и у непривитых детей, инфицированных COVID-19, причем некоторые случаи могут быть очень серьезными.

Миокардит, вызванный вакциной, — это совсем другое дело. Во-первых, такое осложнение возникает очень редко и наблюдалось пока только при использовании препаратов, созданных на платформе м-РНК, и не описано после применения векторных вакцин. Но и эти редкие случаи связанного с вакцинами миокардита у подростков были легкими: дети выздоравливали через одну-две недели. В конечном итоге при обсуждении этого редкого осложнения вакцинации необходимо руководствоваться довольно простой логикой: риск повреждения сердца у детей от заражения SARS-CoV-2 статистически намного выше, чем риск вакцино-индуцированного миокардита. Инфекция COVID-19 может привести к различным сердечным осложнениям, в том числе и к серьезным. Они включают не только миокардит, но и воспаление кровеносных сосудов, снабжающих сердечную мышцу.

Многие родители беспокоятся о возможном влиянии вакцины COVID-19 на фертильность и будущую беременность. В настоящее время нет доказательств, свидетельствующих о реальности каких-либо опасений по этому поводу. Десятки тысяч женщин получили вакцину во время беременности, и никаких осложнений при этом выявлено не было.

Обсуждая проблему вакцинации детей, необходимо помнить и о том, что без этого будет трудно контролировать дальнейшее распространение вируса. Несмотря на то что четвертая, худшая из волн пандемии в России сейчас идет на спад, всё еще более 1,2 тыс. наших соотечественников умирают каждый день от этой болезни. Потеря родителей — тяжелая психологическая травма для детей. Напомню, что в тех же США за период пандемии 140 тыс. детей потеряло одного из своих опекунов, что имеет долгосрочные последствия для психического здоровья ребенка.

Нам нужно начать подготовку к миру, в котором SARS-CoV2 станет эндемическим заболеванием и будет циркулировать десятилетиями или дольше, как корь, коклюш и грипп. Поэтому заботиться о здоровье детей необходимо в долгосрочной перспективе. Польза от вакцинации, даже если с течением времени будет отмечаться снижение специфического иммунитета, сохранится годами. Вот почему практически все эксперты по детскому здоровью высказались в поддержку вакцинации детей.

Автор — заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru.

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