Опасный котлован в Оренбурге будут засыпать землей по ночам

В Оренбурге работы по засыпке котлована «Атриум» будут проводиться в ночные часы.

В дневное время загруженность городских дорог позволяет подвозить на объект не более половины от необходимого объема. В ночные часы транспортный трафик в центре Оренбурга минимальный.

РИА «Оренбуржье» в городской администрации сообщили, что в сутки к котловану необходимо доставлять не менее 1 тыс. куб. м грунта. Новая схема работы должна ускорить процесс.

Ранее губернатор Денис Паслер поручил гендиректору ГУП «Оренбургремдорстрой» Виталию Шумских ускорить засыпку котлована «Атриум». Работы необходимо завершить до наступления сильных морозов. Весной планируется приступить к следующем этапу — благоустройству территории.

В середине сентября в Оренбурге ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения этого котлована. У него начали осыпаться края и возникла вероятность обрушения зданий, расположенных в этой зоне. На опасном участке ограничили движение транспорта и пешеходов.