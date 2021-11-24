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За октябрь девелоперы в Москве заработали 80,4 млрд рублей

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В октябре 2021 года в новостройках в границах старой Москвы продали по 4,755 тыс. квартир и апартаментов, суммарная выручка девелоперов составила 80,4 млрд рублей. Об этом сообщили «Известиям» аналитики VSN Realty в среду, 24 ноября.

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Результаты по количеству сделок и по объему реализованного жилья сопоставимы с сентябрьскими — 4,857 тыс. сделок. Это значит, что нарастающего спада продаж нет, несмотря на изменение условий по ипотеке и уже закрытый отложенный спрос: октябрь 2020 был одним из месяцев пикового спроса, объемы это периода на 31% больше текущих по числу лотов, отметили в компании.

По данным аналитиков, снижение количества продаж с привлечением кредитных средств было незначительным и не повлияло на стабильность рынка. Доля ипотечных сделок по объектам комфорт-класса выросла на 3%, по объектах бизнес-класса — на 1%, и в среднем по рынку показатель также составил +1%.

В октябре 2021 средневзвешенная цена сделки составила 249 тыс. рублей за 1 кв. м, что больше на 3% сентябрьской цены, сообщили аналитики.

«Снижение продаж не критичное, происходит оно на фоне умеренного роста среднего бюджета покупки. По комфорт-классу он составил 11,7 млн рублей, по бизнес-классу — 23,1 млн рублей», — сказала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Однако ноябрь может оказаться не таким успешным по сделкам. Мы увидим, насколько чувствительным оказалось для покупателей повышение ипотечных ставок, которое началось в середине месяца, полагает она.

В октябре в ВТБ сообщили, что по итогам января–сентября этого года банк выдал около 5,5 тыс. ипотечных кредитов с чеком выше 12 млн рублей. Объем продаж составил более 100 млрд рублей, что почти в три раза выше показателей за три квартала прошлого года. В основном ипотеку стоимостью более 12 млн рублей брали на новостройки.

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