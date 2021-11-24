В Псковской области капитально отремонтировали 20 км трассы Р-23

Еще 20 км трассы Р-23 «Псков» капитально отремонтировали в Псковской области. Работы охватили участки в Опочецком и Пустошкинском районах.

По данным ФК Упрдор «Северо-Запад», рабочие выполнили фрезерование изношенного асфальта, уложили 33 водопропускные трубы, переустроили линии электропередач. На болотистых участках был заменен грунт, а для обеспечения устойчивости земляного полотна выполнено устройство песчано-гравийных свай и гибкого ростверка из армированной решетки. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Новое освещение установили в деревнях Мякишево, Маврино, Зуйково, Ночлегово и Лашутино. Также установлено десять автобусных павильонов на остановках. Смонтировано свыше 10 км барьерного и перильного ограждения. В нескольких жилых домах, примыкающих к дороге, установлено шумозащитное остекление.

Общая протяженность введенных в эксплуатацию после ремонта участков федеральной трассы составляет свыше 188 км.