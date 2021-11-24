«Газпром» подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты

«Газпром» подтвердил, что в среду, 24 ноября, прекратит поставлять газ в Молдавию из-за неуплаты. Об этом сообщает 24 ноября «Интерфакс».

«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», — заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

Молдавская сторона должна была провести очередную оплату 22 ноября, однако деньги «Газпрому» своевременно не поступили. В связи с этим в тот же день компания уведомила партнеров, что через 48 часов поставки газа будут остановлены.

Во вторник, 23 ноября, Молдавия пообещала погасить задолженность перед «Газпромом» до конца недели.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн.