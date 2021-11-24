На восстановление пострадавшего при ЧП дома в Мценске выделят 2 млн рублей

Власти Орловской области направят 2 млн рублей на восстановление пострадавшего при пожаре дома в Мценске. Соответствующее распоряжение губернатор Андрей Клычков подписал 23 ноября.

Речь идет о многоквартирном доме № 21 по улице 1-й Микрорайон. Согласно документу, деньги пойдут на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей.

Согласно документу, средства выделят из резервного фонда правительства региона. Сумма составит 2,196 млн рублей, пишет InfoOrel.ru.

Крупный пожар произошел во Мценске 8 октября. Огонь возник на крышах двух рядом стоящих многоквартирных домов. Общая площадь возгорания составила 650 кв. м. В ходе пожара из зданий эвакуировали 80 человек, еще пятерых спасли.