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Госдума разрешила ЦБ вводить лимиты на выдачу потребительских кредитов

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Госдума РФ в III чтении приняла закон, который ограничивает количество высокорискованных кредитов, которые банки могут выдавать гражданам. Закон, принятый на пленарном заседании 24 ноября, должен вступить в силу с 1 января 2022 года.

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Законом устанавливается, что Центробанк (ЦБ) может ограничивать для банков объемы выдаваемых необеспеченных кредитов потребителям.

На пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что закон поможет защитить граждан от кабалы и сохранит их средства.

«Положения закона не будут применяться к потребительским кредитам и займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой. Кроме того, исключение будет сделано для образовательных кредитов и кредитов инвалидам на приобретение средств реабилитации и лечение», — сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.

Как в сентябре сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, в 2021 году рост необеспеченного потребительского кредитования ускоряется, а доходы россиян и число заемщиков увеличивается несоразмерно этому показателю. Учитывая снижение стандартов кредитования, происходит накопление банками рисков и повышение долговой нагрузки населения.

Предложенные меры могут привести к ограничению доступа к ссудам отдельных групп россиян, развитию теневого рынка финансирования, негативно повлиять на работу небольших банков, а также нарушить конкуренцию в сегменте, добавлял вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Также 2 ноября Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям воздержаться от предоставления рассрочки покупателям в магазинах без заключения договоров потребительского кредитования. Центробанк просит кредиторов не покупать долги по рассрочкам от торговых предприятий и маркетплейсов, а также ограничить работу с операторами сервисов рассрочки — не кредитовать их и не иметь долей в их капитале.

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