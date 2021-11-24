Леса Мурманской области возьмут под усиленную охрану перед Новым годом

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о введении усиленного режима охраны от незаконных вырубок в лесах в предновогодний период. Режим будет действовать с 1 по 31 декабря.

В мероприятиях по сохранению лесного фонда примут участие все профильные ведомства, сотрудники полиции и регионального министерства природных ресурсов и экологии. Об этом пишет ИА «Би-порт». Североморскому межрегиональному управлению Россельхознадзора дана рекомендация по усилению контроля за ввозимой в Мурманскую область хвойной продукцией.

Органы местного самоуправления должны разработать комплексы мероприятий по охране хвойных деревьев. Кроме того, властям необходимо организовать елочные базары для официальной продажи деревьев и хвойных веток.