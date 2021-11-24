Турецкий эксперт спрогнозировал дальнейший обвал курса лиры

Настаивание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на своей экономической политике может усугубить ситуацию с курсом национальной валюты — лиры. Об этом в среду, 24 ноября, заявил «Известиям» старший директор турецкой программы в Фонде защиты демократий, бывший член парламента Турции Айкан Эрдемир.

«Эрдоган, вероятно, будет настаивать на своей неортодоксальной экономической политике снижения ставки Центрального банка Турции для борьбы с инфляцией. Это, вероятно, усугубит обвал турецкой валюты, что приведет к дальнейшей инфляции. Непосредственным результатом стало массовое обнищание десятков миллионов турецких граждан, поскольку основные потребительские товары теперь находятся вне их досягаемости», — сказал он.

При этом турецкий эксперт указал на то, что трудно понять, как эта траектория поможет Эрдогану в преддверии президентских и парламентских выборов в стране в 2023 году.

Накануне в ряде турецких городов состоялись стихийные акции протеста после обвала курса лиры. Отмечалось, что в Стамбуле и Анкаре протестующие скандировали лозунг: «Правительство в отставку», некоторые держали транспаранты с требованиями отстранить от власти правящую в стране Партию справедливости и развития.

В итоге демонстрация в столице переросла в стычки с правоохранителями.

Ранее в тот же день стало известно, что обвал турецкой лиры составил 18%, валюта упала с 11,37 до 13,21 лиры за доллар.

Как сообщил финансовый аналитик Арда Тунджа, такое падение за сутки национальной валюты Турции стало рекордным за последние 20 лет. По его словам, на ситуацию повлияло выступление президента Эрдогана, который накануне высказался в поддержку снижения учетной ставки.

Аналитик добавил, что самым пессимистическим прогнозом для страны является торможение всей экономики, быстрая инфляция, банкротство компаний в реальном секторе, а также резкий скачок безработицы.