Взлетно-посадочную полосу удлинят до 2,5 км в аэропорту Калуги

Главгосэкспертиза России одобрила проект удлинения взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Калуга им. К.Э. Циолковского. Воздушная гавань сможет принимать широкий перечень судов.

Согласно проектной документации, предусмотрено удлинение взлетно-посадочной полосы на 300 м — до 2,5 км. Об этом сообщает газета «Весть». Кроме того, проект предусматривает реконструкцию очистных сооружений и соединительной рулежной дорожки. Также будут установлены системы светосигнального и метеорологического оборудования.

Реконструкция позволит расширить перечень самолетов, которые может принимать аэропорт, и улучшить условия ожидания пассажиров.

В 2022 году аэропорт планирует расширить маршрутное сообщение. В расписании появятся рейсы в Мурманск, Нижний Новгород, Самару, Астрахань и Новый Уренгой.