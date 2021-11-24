Похолодание до -25 градусов прогнозируют в Башкортостане

Синоптики спрогнозировали ночное похолодание на территории Башкортостана. Температура опустится до –25 градусов.

В течение дня 24 ноября столбики термометров колебались в пределах –8…–13 градусов. В ночь на 25 ноября ожидается небольшой снег, в некоторых районах вероятна метель. Температура опустится до –19 градусов, при прояснениях похолодает до –25 градусов. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Днем 25 ноября ожидается –5…–10 градусов. 26 ноября потеплеет до 0…–5 градусов. В некоторых районах образуется гололедица.

Ранее в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать 25 и 26 ноября. В регионе ожидается усиление ветра до 27 м/с. На дорогах образуется гололедица и снежные заносы. Местами ожидается мокрый снег.