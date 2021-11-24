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Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Нижегородской области

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ГИБДД проводит проверку по факту аварии с двумя автомобилями в Нижегородской области. Травмы получили четыре человека.

ДТП произошло на 29-м км автодороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров. По данным Госавтоинспекции, 61-летний водитель автомобиля Renault при повороте налево не пропустил ВАЗ-2114. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Все пострадавшие находились в машине Renault. Водитель получил ушиб шейного отдела позвоночника, у его 64-летней пассажирки диагностировали закрытый перелом. Госпитализация им не потребовалась. 55-летний пассажир получил закрытый перелом грудины, у 37-летнего мужчины выявили закрытый перелом нижней челюсти. Они доставлены в больницу.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с рейсовым автобусом в Коми. Водитель транспортного средства не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет. Травмы получили четыре человека.

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