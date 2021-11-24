Путин предложил включить в «Пушкинскую карту» сеансы отечественного кино

Президент России Владимир Путин в среду, 24 ноября, предложил включить в программу «Пушкинская карта» покупку билетов на сеансы отечественного кино.

«Я предлагаю, как мы вчера с вами и обсуждали, <…> использовать эти деньги в рамках этой программы [«Пушкинская карта»] еще и на приобретение билетов, связанных с просмотров художественных фильмов, ну и документальных фильмов отечественного производства», — сказал он на совещании с членами правительства.

29 сентября замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил, что более 3 млн россиян установили мобильное приложение «Госуслуги.Культура» для использования «Пушкинской карты».

8 сентября власти Москвы рассказали о мероприятиях, доступных по «Пушкинской карте». По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, в столице с помощью такой карты можно посетить более 1,5 тыс. мероприятий. Всего к программе присоединилось уже больше 200 московских площадок — театры, библиотеки, музеи и культурные центры.

«Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи от 14 до 22 лет. В 2021 году на каждую такую карту зачисляется по 3 тыс. рублей из государственного бюджета.

Билеты на мероприятия по «Пушкинской карте» приобретаются через сайты «Культура.РФ», в приложении «Госуслуги.Культура», а также через платформы билетных операторов, которых подключают Минкультуры и банки.