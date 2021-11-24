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Политолог объяснил высказывание немецкой партии против санкций США по СП–2

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Выступление депутата немецкой партии «зеленые» Омида Нурипура против санкций США по газопроводу «Северный поток – 2» (СП-2) не указывает на то, что организация вдруг начала занимать антиамериканскую позицию. Такое мнение высказал в среду, 24 ноября, политолог Сергей Марков.

Идеологическая труба: что означают новые санкции против СП-2
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По его словам, партия, наоборот, ужесточила свои позиции против газопровода и противостоит только тем ограничениям, которые могут отразиться на экономике Германии.

Эксперт напомнил, что партия «зеленых» теснейшим образом связана с американской Демократической партией, поэтому то, что организация вдруг решила выступить против своих старших братьев, кажется как минимум нереалистичным.

«Это явное преувеличение. Тут вся ситуация немного в другом. До избирательной кампании партия выступала против «Северного потока – 2», но после выборов на протяжении нескольких недель сохраняла молчание по этому вопросу. Дело в том, что сейчас она участвует в коалиционных переговорах с социал-демократами, всегда выступавшими за проект газопровода. То есть «зеленые» просто не хотели сбить этот переговорные процесс, выступая против важных для своих партнеров позиций», — объяснил Марков в беседе с порталом Lenta.Ru.

Ранее в этот день Нурипур сообщил, что германская партия «Союз-90»/«зеленые» назвала неприемлемыми новые санкции США в отношении компании Transadria и судна Marlin, связанных с реализацией проекта «Северный поток – 2», сообщает телеканал «360».

Во вторник, 23 ноября, министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом, в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

Соединенные Штаты не стали вводить санкции против немецкого судна, задействованного в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Речь идет о судне Blue Ship, сообщается на сайте aif.ru.

По словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте, причина анонса новых санкций США заключается в заинтересованности Вашингтона ослабить связи между Россией и Евросоюзом.

22 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал намерение США ввести новые санкции по СП-2 в отношении одной связанной с Россией компании, а также двух российских судов. По его словам, Госдеп представил конгрессу отчет на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года с внесенными в него поправками.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил что РФ будет адекватно реагировать на недружественные шаги США против «Северного потока – 2». Он отметил, что много лет большинство стран во главе со Штатами вводят политически мотивированные односторонние рестрикции против России, это уже стало «приметой времени».

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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