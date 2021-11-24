Концлагерь Шталаг-372 признали объектом культурного наследия в Пскове

Территорию концентрационного лагеря для военнопленных Шталаг-372 признали объектом культурного наследия (ОКН) Псковской области. Соответствующий приказ подписал председатель комитета по охране ОКН региона Вадим Нэдик.

Решение о включении концлагеря в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ было принято на основе подготовленного специалистами пакета документов. Целесообразность признания Шталаг-372 объектом культурного наследия подтвердила государственная историко-культурная экспертиза. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Ранее территория была включена в перечень выявленных объектов культурного наследия. Границы территории утвердили в мае 2021 года.

Шталаг-372 является одним из крупнейших немецких концлагерей в северо-западной части СССР. Он действовал с осени 1941 года по декабрь 1943 года. Концлагерь занял бывшие конюшни 5-го Омского пехотного полка. По данным Чрезвычайной государственной комиссии, в концлагере погибли свыше 75 тыс. человек. Шталаг-372 расположен в границах улиц Юбилейной, Генерала Маргелова, Шестака и Майора Доставалова.