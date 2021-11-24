ЕС призвал РФ отменить закон о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР

Европейский союз (ЕС) призвал Россию отменить закон о расширении доступа товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на российский рынок, который 15 ноября подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом в среду, 24 ноября, говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Брюссель выразил сожаление в связи с подписанным Путиным документом.

«Указ направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецка и Луганска», — отметили в ЕС.

Закон противоречит целям Минских соглашений, нарушает суверенитет Украины, полагают в Брюсселе.

«Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить принимать односторонние меры, которые только провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины», — отмечается в документе.

15 ноября Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР и ЛНР. В соответствии с этим документом в России признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров.

Также отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР, ЛНР и обратно. В свою очередь, МИД Украины расценил это как грубое вмешательство в дела страны и направил РФ ноту протеста.

Как отмечала «Газета.Ru», 17 ноября МИД ФРГ счел указ России о помощи Донбассу противоречащим Минским соглашениям. В ведомстве сообщили, что документ усиливает раскол на Украине.

18 ноября полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов отметил, что указ Путина стал вынужденным ответом Москвы на действия Киева. Целенаправленная эскалация конфликта Украиной — это тупик, из которого нет выхода, заключил он.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые не признали итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. В свою очередь, Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.