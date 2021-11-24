Власти утвердили проект реконструкции ЦУМа в Липецке

Управление строительства и архитектуры Липецкой области утвердило проект внесения изменени й в планировку и межевание квартала в центре Липецка недалеко от Соборной площади. Его разработали для реконструкции здания ЦУМа.

Во время общественных обсуждений планов строителей от горожан не поступило ни одного замечания. Эксперты также не стали корректировать проект.

Единственной переменой станет парковка. Ее сделают на кровле цоколя ЦУМа. Стоянка будет рассчитана на 35 машин, пишет GOROD48.

Во внутреннем дворе магазина снесут часть хозяйственных построек. Территорию возле здания озеленят. Под растения выделили площадку в 114 кв. м.

Здание ЦУМа в центре Липецка начали обновлять осенью 2018 года после двух лет простоя. Завершена работа на цокольном этаже, где разместят подземный паркинг на 180 машин. Рабочие снесли пристройку, которую владельцы самовольно соорудили в конце 2019 года. Строители завершают остекление здания.