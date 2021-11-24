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Боксер Сергей Кузьмин рассказал о своей готовности к турниру в Москве

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Российский боксер, участник предстоящего турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», Сергей Кузьмин рассказал о своей готовности к предстоящему бою. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию с пресс-конференции.

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«После длительного перерыва рад боксировать в домашних пенатах. Два моих последних поединка — я не считаю, что они нанесли мне профессиональный урон. Я перезагрузился и сделал выводы», — поделился боксер.

Своего соперника — двукратного чемпиона Бразилии по боксу Игора Адиэла — Кузьмин назвал вызовом, который придает ему мотивации, чтобы выиграть бой ярко и красиво.

«Каждый соперник для меня угроза, опасность, тем более что это супертяжелый вес. Надо подходить в полной готовности, я готов, мотивирован», — подчеркнул он.

Адиэл, в свою очередь, рассказал, что до объявления соперника он ничего не знал о Кузьмине.

«Говорят, что Кузьмин как танк: напирает и идет вперед. У меня немного другой стиль, я думаю это мы и покажем вам», — заметил спортсмен.

В ходе пресс-конференции другие участники турнира — двукратный чемпион России по кикбоксингу Евгений Орлов и чемпион мира по тайскому боксу Гаджи Наврузов устроили потасовку. Во время дуэли взглядов Молекула ада (прозвище Орлова) спровоцировал драку с оппонентом, толкнув его.

Днем ранее Кузьмин оценил перспективы предстоящего поединка с Адиэлом.

«Конечно, будет трудно, в боксе никогда нет ничего легкого. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай», — заявил он по прибытии в Москву.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 26 ноября. Телеканал начнет трансляцию в 23:00 и покажет в прямом эфире основные бои боксерского вечера.

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