Госдума разрешила применять спецсредства в отношении авиадебоширов

Члены экипажа самолета получили право применять специальные средства сдерживания дебоширов на борту. Соответствующие поправки в Воздушный кодекс РФ 24 ноября в III чтении приняли депутаты Госдумы.

Командир воздушного судна будет наделен правом применять все меры, в том числе и принуждения, в отношении лиц, которые создают опасность для жизни и здоровья других пассажиров и членов экипажа на борту самолета и отказываются выполнять требования командира.

К дебоширам могут применять специальные средства сдерживания, если командир отдаст соответствующее распоряжение. Перечень сдерживающих средств определит правительство РФ.

«Агрессивное поведение пассажира на борту воздушного судна создает угрозу жизни или здоровью других лиц, а также безопасности полета в целом и требует принятия незамедлительных мер по его пресечению», — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы РФ.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что экипаж рейса S7 Airlines Чита–Москва был вынужден связать нетрезвого пассажира ремнями из-за вызывающего поведения. Канал РЕН ТВ уточнял, что пассажир бизнес-класса помочился в салоне самолета во время полета.

Пассажир не обращался с какими-либо возражениями или просьбами к экипажу. После посадки дебошира передали сотрудникам полиции, а в салоне самолета провели тщательную уборку.