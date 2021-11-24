Шесть косуль незаконно убили охотники в Самарской области

В Самарской области в охотничьем угодье «Волжское» зафиксирован факт незаконной охоты на косуль. Инцидент произошел 29 ноября, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

Выяснилось, что по трем разрешениям на добычу косули были убиты девять особей. Нарушителей задержали, у них изъяли 13 единиц охотничьего оружия. По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам может быть возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», пишет НИА «Самара».

18 ноября депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин опубликовал на YouTube видеообращение, в котором признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он заметил неизвестное животное на опушке, дважды выстрелил, и только когда подошел ближе, понял, что убил лося.