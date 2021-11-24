Минск обвинил польских силовиков в стрельбе из автоматов на границе

Польские силовики пытались остановить группу беженцев автоматными очередями. Об этом 24 ноября заявил Госпогранкомитет Белоруссииледст

«В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями», — заявили в службе.

Для пресечения провокаций участок прикрыли белорусские военные, отмечается в сообщении.

В настоящее время в связи с обстановкой на границе польская сторона не планирует возобновлять работу автодорожного пограничного перехода в Кузнице на границе с Белоруссией.

Ранее в этот день группа из более ста агрессивных иностранцев силой форсировала границу, в польских силовиков бросали камни. В Варшаве указали, что подобное нападение якобы «происходило под надзором белорусских силовиков».

Также 24 ноября международная правозащитная организация Human Rights Watch подчеркнула, что Польша должна прекратить коллективную депортацию мигрантов и остановить насилие в отношении беженцев.

22 ноября глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора сообщил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств мигрантах, среди которых есть дети.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указывал на необходимость донести мигрантам позицию Варшавы и убедить их вернуться домой. Польская сторона готова профинансировать рейсы из Белоруссии на родину мигрантов, добавил политик.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставил Минск.