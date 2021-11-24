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«Газпром» не получил от Молдавии текущий платеж по задолженности за газ

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Молдавия все еще не оплатила поставки топлива от «Газпрома». Об этом 24 ноября сообщили в российской компании.

«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. Срок в 48 часов после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за не оплаты истекает сегодня», — заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

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Позже стало известно, что премьер-министр страны Наталья Гаврилица направила просьбу парламенту рассмотреть в срочном порядке поправки к закону о госбюджете на 2021 год, в целях выделения денежных средств для погашения задолженности перед российской компанией.

Уточняется, что ее обращение будет рассмотрено в среду, 24 ноября, в 16.00 мск. Если просьбу одобрят, то она будет внесена в повестку заседания парламента, запланированного на 25 ноября.

Власти страны в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, так как срок действия соглашения о поставках газа подходил к концу. С его продлением возникли сложности ввиду долгов Кишинева перед «Газпромом». Но, несмотря на это, 29 октября новый контракт, сроком на пять лет, удалось заключить при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. Ее погашение планируется в течение пяти лет с учетом пени.

23 ноября руководители «Молдовагаза» обратились к властям страны с намерением получить заем в размере около $74 млн для погашения долга. В тот же день вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о выделении кабмином страны $75 млн на эти цели.

Ранее, 1 ноября, стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан отмечал, что Молдавия добилась самых выгодных условий контракта с «Газпромом», которые возможны в нынешней ситуации. Также он добавил, что в следующие 14 месяцев контракт с «Газпромом» позволит Молдавии сэкономить $405 млн в сравнении с закупочными ценами на мировом рынке.

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