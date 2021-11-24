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Свыше 196 млн рублей направят на благоустройство в Ульяновске

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В 2022 году в Ульяновске благоустроят 30 дворов и шесть общественных пространств. На эти цели из бюджетов разных уровней будет выделено свыше 196 млн рублей.

Чтобы подрядчики имели возможность заранее закупить необходимые материалы и приступить к ремонту дворов как можно раньше, власти уже провели торги и определили исполнителей работ. В декабре будут выбраны подрядчики для благоустройства общественных пространств. Об этом пишет ulpravda.ru.

В парке «Победа» в 2022 году планируется обустройство входной группы. В сквере «Новое поколение» рабочие вымостят брусчаткой пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы и обновят уличное освещение. Аналогичные работы ожидаются в парке Дружбы народов. В парке «Семья» планируется ремонт тротуаров, реконструкция фонтана и восстановление уличного освещения. В парке «Молодежном» будут обновлены пешеходные и велосипедные дорожки. В сквере «Трех поколений» смонтируют новые сети уличного освещения и обустроят велодорожку.

Наибольший объем работ в жилом секторе — 11 дворов — запланирован в Засвияжском районе. Еще девять дворов благоустроят в Ленинском районе. На территории Железнодорожного района отремонтируют восемь дворов, еще два двора — в Заволжье.

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