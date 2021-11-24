Юрист рассказала о наказании для врачей из-за прооперировавшей себя блокадницы

Управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория Шакина в среду, 24 ноября, прокомментировала «Известиям» случай, произошедший в Ленинградской области, где 90-летняя пенсионерка самостоятельно провела себе полостную хирургическую операцию.

Накануне в региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что после доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Как указали в ведомстве, ссылаясь на данные СМИ, пожилую женщину с неизлечимым онкологическим заболеванием не госпитализировали, чтобы оказать необходимую помощь. В итоге при ухудшении самочувствия дома, она, не дождавшись медиков, нанесла себе порез.

«Что касается 238 [статьи УК РФ], то крайне редко возбуждается такая статья. Часть первая до 2 лет лишения свободы, часть вторая, если это будут тяжкие последствия, — до 6 лет лишения свободы может быть назначено», — указала юрист.

Шакина отметила, что в рамках уголовного дела будет назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой эксперты установят имело ли место неоказание необходимых пенсионерке медицинских услуг.

При этом, по ее словам, в том, что пенсионерка причинила себе травму, нет следствия вины медиков и, скорее всего, это не будет иметь последствий для третьих лиц.

«А вот то, что она не была прооперирована, не была оказана помощь, которая была ей показана как срочная и скорая, здесь будет зависеть от того, что действительно она должна была находиться на операции или всё-таки из-за этого ПЦР-теста она была переведена домой именно по желанию родственников, где-либо она сама, либо кто-то из близких написали отказ от госпитализации», — заключила юрист.

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Как 23 ноября сообщила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен, пенсионерка раньше находилась на лечении в Выборгской межрайонной больнице, где ей была рекомендована операция в связи с развившимся асцитом (скопление жидкости в брюшной полости).

В ноябре женщину снова госпитализировали в медицинское учреждение, где проведенное ПЦР-тестирование показало положительный результат на COVID-19. После этого пациентке, по словам пресс-службы правительства региона, предложили направление в другую больнице, однако ее родственники выразили отказ, и в дальнейшем пенсионерку наблюдали амбулаторно.

Как сообщал РЕН ТВ, пенсионерка пыталась с помощью пореза выпустить скопившуюся в брюшной полости жидкость. Испугавшись, она написала своим родственникам записку, в которой призналась, что сама нанесла себе ранение, чтобы никого другого не обвинили.

По информации комитета по здравоохранению области, в настоящее время пациентка находится в стационаре, угрозы для ее жизни нет, а по указанному случаю комитетом проводится служебная проверка.