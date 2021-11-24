Аналитик оценила позиции рубля в рейтинге популярных мировых валют

В октябре доля россйиского рубля в международных расчетах увеличилась незначительно, она выросла в октябре на 0,2%, что смотрится несущественно на фоне доллара, евро и юаня. Об этом рассказала «Известиям» Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари», комментируя сообщения о том, что нацвалюта России вернулась в рейтинг самых популярных мировых валют в среду, 24 ноября.

Согласно данным системы межбанковских переводов SWIFT, рубль вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют — его доля в международных расчетах увеличилась до 0,2% по итогам октября, он занял 20-е место. Российская нацвалюта в июле этого года впервые с 2016-го попала в список самых популярных валют мира с долей 0,18%. Первое место по-прежнему занимал доллар США с долей 39,16%, второе — евро с долей 38,07%. Юань находится на четвертой позиции с долей в 1,85%.

По словам Бодровой, российская нацвалюта привлекала внимание как стабильностью своего курса, так и разницей в процентных ставках по сравнению с развитыми экономиками других стран.

«Время показало, что устойчивость рубля была именно краткосрочной, и как только вернулись внешние факторы влияния — перепады настроений в нефти и геополитике, — курс снизился», — добавила она.

В свою очередь доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко отметил, что быть на 20-м месте в мире по популярности на уровне Венгрии — это «удручающий результат для рубля».

«Очень много разговоров о дедолларизации, создании рублевой зоны в рамках Евразийского Союза. Однако популярность российской валюты крайне низкая», — констатировал он.

Среди причин непопулярности рубля эксперт назвал нестабильность курса. Также, по его словам, повышенная волатильность не способствует заключению контрактов в рублях, отсюда исходит нежелание партнеров использовать российскую нацвалюту в расчетах, заключил он.