Мужчина ранил полицейского ножом в шею при задержании в Анапе

В Анапе пьяный мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при задержании. Одному из сотрудников мужчина порезал шею ножом. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает канал РЕН ТВ.

Раненый полицейский был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, при задержании местный житель выстрелил от травматического оружия в другого полицейского — пуля попала в бронежилет.

Правоохранителей на место вызвала сестра злоумышленника. Она отмечала, что родственник угрожает ей. Мужчину нашли на улице, когда он пытался порезать шины припаркованных авто.

Злоумышленника задержали. Ранее он был судим по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что двое полицейских подверглись нападению со стороны неизвестного в Старом городе в Иерусалиме. Злоумышленником оказался 16-летний подросток, его обезвредили пограничники и охранник, который находился вблизи места происшествия. Один полицейский получил ножевое ранение в шею, другой — в руку.