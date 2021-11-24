Томская область на треть увеличит производство сыра

Власти Томской области прогнозируют рост производства сыра в регионе на треть по итогам 2021 года. В отрасли задействовано свыше 40 компаний и два промышленных предприятия.

С 2015 года объем производства сыра увеличился в 26 раз. По итогам 2020 года томские производители выпустили 233 т продукции, из которых 43 т произвели ремесленные сыроварни. Об этом сообщает РИА «Томск».

Заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр отметил, что в Томской области производят 85 наименований сыра. В 2021 году производители могут выпустить до 300 т продукции.

«Из ремесленных на слуху порядка 5-6 компаний, которые уже солидно стоят на рынке и производят не меньше 20 различных видов сыра и которые способны делать фирменную торговлю. Они начинали с ярмарок и рынков, сейчас заходят в сети, в рестораны. Каждый четвертый килограмм сыра на томском рынке — это наш ремесленный сыр», — сказал Кнорр.

На текущий момент сыровары проявляют интерес к овечьему молоку. Власти ведут поиски предпринимателей, которые готовы поставлять такую продукцию.