В Польше заявили об отсутствии лагерей мигрантов непосредственно на границе

Лагерей нелегальных мигрантов непосредственно на белорусско-польской границе больше нет. Об этом в среду, 24 ноября, заявила пресс-секретарь отделения Пограничной стражи Польши в Подляском воеводстве Катажина Зданович.

«Мы не отмечаем [лагерей]. Если только где-то в глубине Белоруссии. Мы видим, что этих людей подводят к границе. Сейчас мы видим только лиц, перемещающихся вдоль линии границы. Около 3-4 тыс. Мы считаем, что это люди, которые находятся в логистическом центре», — сказала она в ходе брифинга.

Ранее в этот день международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Польшу прекратить коллективную депортацию мигрантов и остановить насилие в отношении беженцев. Помимо этого, Варшава должна отменить чрезвычайное положение и разрешить доступ гуманитарным организациям и независимым наблюдателям к приграничной зоне, отметили в HRW.

Кроме того, организация призвала и белорусскую строну создать условия для мигрантов, кто хочет остаться в Белоруссии и искать убежище там.

24 ноября группа из более ста агрессивных иностранцев силой форсировала границу, в польских силовиков бросали камни. При этом в Варшаве указали, что подобное нападение якобы «происходило под надзором белорусских силовиков».

22 ноября глава СК Белоруссии Дмитрий Гора сообщил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств мигрантах, среди которых есть дети.

В тот же день пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михальская рассказала о том, что власти страны планируют депортировать около 200 проникших в страну нелегальных мигрантов. По ее словам, Ирак, который является страной назначения, должен выразить согласие на то, чтобы принять своих граждан.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указывал на необходимость донести мигрантам позицию Варшавы и убедить их вернуться домой. Ради этого, по его словам, польская сторона готова профинансировать рейсы из Белоруссии на родину мигрантов, добавил политик. Также он выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов, скопившихся в Белоруссии.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.