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Украина выделит $6,5 млн на усиление границы из-за ситуации с мигрантами

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Правительство Украины выделит около 175 млн гривен ($6,5 млн) из бюджета для усиления госграницы из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Понимая непростую ситуацию на белорусско-польской границе, мы продолжаем усиливать наши границы. Нельзя исключать, что миграционный дестабилизационный проект может быть распространен на украинско-белорусскую границу. Должны быть готовы к любому сценарию, поэтому выделяем 175 млн гривен для усиления охранных мер украинской границы», — сказал он.

Ранее в этот же день стало известно, что Украина начала спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией с целью не допустить миграционного кризиса.

По словам первого заместителя председателя государственной пограничной службы Владимира Никифоренко, на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов на Украину. В связи с этим правоохранительные органы совместными усилиями уже принимают меры по наращиванию системы охраны границы на этом участке.

В охране границы для патрулирования и мониторинга будут применяться авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения. Кроме того, в пределах контролируемых приграничных районов будут выставлены посты на автомобильных дорогах, будут проверяться автобусные и железнодорожные станции, проведены превентивные мероприятия в населенных пунктах приграничья.

12 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что страна усилит границу с Белоруссией подразделениями военнослужащих и полицейских. Он заявил, что на границе также будет работать авиация МВД — 15 вертолетов. Также отмечалось, что дополнительные силы будут базироваться «на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов» из соседней Белоруссии.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

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