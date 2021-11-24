Фильм Ефремова получил приз на конкурсе среди осужденных

Фильм, участие в съемках которого принимал актер Михаил Ефремов, получил приз на всероссийском конкурсе ФСИН среди осужденных. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает сайт Бел.ru.

Конкурс был посвящен интерпретациям романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Фильм «Евангелие от Федора», снятый в исправительной колонии № 4 в Алексеевке, получил приз в номинации «Лучший монтаж». Отмечается, что в работе принимал участием сам Ефремов, который отбывает наказание в указанном колонии.

В фильме также снялась дочь актера — она прислала видеозапись. В картине задействовали и заключенных ИК.

В настоящее время артист отбывает наказание в колонии в Алексеевке из-за ДТП, которое произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался.

Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ. Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 года.

22 июня 2021 года адвокаты Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин попросили смягчить наказание подзащитного, указав, что приговор не в полной мере учел смягчающие вину артиста обстоятельства. Так, юристы напомнили, что актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью, а также возместил ущерб потерпевшим и неоднократно принес им извинения.

В жалобе также говорилось, что у Ефремова развилось психическое расстройство и он страдает от синдрома алкогольной зависимости. Кроме того, на его иждивении осталось множество родственников. 15 сентября Второй кассационный суд отклонил жалобу актера.