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Суд оставил вдову рэпера Картрайта под домашним арестом

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Суд в Санкт-Петербурге оставил в силе постановление о домашнем аресте Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом сообщил в среду, 24 ноября, адвокат девушки Сергей Лукьянов.

Он уточнил, что потерпевшая сторона пыталась обжаловать тот факт, что Кохал отправили под домашний арест вместо заключения.

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«Постановление оставлено без изменения, домашний арест сохранен», — передает заявление Лукьянова РЕН ТВ.

29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге было обнаружено расчлененное тело Картрайта. По словам его супруги, рэпер умер от передозировки наркотиков, а она расчленила его труп, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. При этом следов запрещенных веществ в организме покойного не нашли.

31 июля того же года Кохал предъявили обвинение в убийстве. В Следственном комитете заявляли, что оно было заранее спланировано, для чего, по версии следствия, девушка купила в аптеке медпрепарат.

В середине января 2021-го стали известны результаты одной из экспертиз по делу об убийстве рэпера. Так, были установлены прижизненные повреждения, в том числе ссадины и кровоизлияния в подбородочной области, а также точечная рана с подкожным кровоизлиянием в правой ладони.

27 октября суд отпустил Кохал из-под стражи, где она находилась с июля 2020 года, и назначил ей домашний арест.

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