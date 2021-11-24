Штормовое предупреждение на два дня объявили в Алтайском крае

Синоптики предупреждают о значительном усилении ветра в Алтайском крае. На два дня в регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным краевого гидрометцентра, скорость ветра 25 ноября, а также ночью 26 ноября будет достигать 27 м/с. В Алтайском крае ожидается мокрый снег, местами сильный. На юге региона вероятен дождь, пишет altapress.ru.

На дорогах образуется гололедица, местами возможны снежные заносы. В ночь на 25 ноября температура воздуха составит –5…–10 градусов, ночью 26 ноября похолодает до –20 градусов. Заморозки до –25 градусов ожидаются 27 ноября.

Ранее о штормовом ветре предупредили жителей Сахалинской области. Скорость ветра достигает 25 м/с. За обстановкой, связанной с прохождением циклона, следит региональное управление МЧС.