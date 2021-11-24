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Песков сообщил, что министерства изучат призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ

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Мнение председателя Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) заслуживают внимания со стороны Минпросвещения и Минобрнауки РФ, они сами решат судьбу подобных предложений. Об этом 24 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Я уверен, что наши Министерство просвещения, Министерство образования и науки внимательно прислушиваются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования», — сказал он в ответ на вопрос о заявлениях Бастрыкина о ЕГЭ.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что глава СК обладает широким кругозором и имеет личное мнение по общественно важным вопросам и темам. Песков заметил, что Бастрыкин «высказал свою точку зрения».

Ранее, 23 ноября, Бастрыкин заявил, что ЕГЭ надо отменить. По его словам, экзамен является настоящей пыткой для молодежи. Он также высказался за возрождение советской школы образования.

Комментируя слова председателя СК, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что в данном вопросе «истина где-то посередине». ЕГЭ, по ее словам, действительно является стрессом для детей и родителей, но в то же время благодаря ему многие молодея люди поступили в престижные вузы.

В тот же день член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева выразила мнение, что старшеклассникам стоит предоставить право выбора при сдаче выпускных экзаменов. По ее словам, форма итоговой аттестации должна быть приемлема для детей, обучающихся по разным программам. Кроме того, сенатор подчеркнула, что ЕГЭ дает возможность на равных бороться за бюджетные места в топовых вузах со школьниками из разных регионов.

Ранее, 14 октября, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев сообщил, что Рособрнадзор планирует вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике как обязательного предмета для планирующих получить аттестат.

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