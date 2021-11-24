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Школьницы сняли на видео избиение девочки в Электростали

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В подмосковной Электростали школьницы записали на видео издевательства над сверстницей. Прокуратура региона уже начала проверку по факту случившегося. Об этом в среду, 24 ноября, сообщил РЕН ТВ.

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На видео, которое 23 ноября было опубликовано в соцсетях, две школьницы спорят друг с другом во время просмотра мультфильма вместе с подругами, одна из девочек угрожает второй сломать нос и матерится. Та ответила: «Хорошо, давай», после чего первая девочка бьет ее ногой в область головы, а затем начинает бить ее по голове руками, игнорируя слезы и крик потерпевшей. После этого девочка снова бьет сверстницу ногой.

В комнате в момент конфликта присутствуют еще несколько девочек, одна из которых снимает все на видео и смеется, а вторая пытается остановить нападавшую. На ролике одна из девочек говорит, что у потерпевшей пошла кровь, возможно, выбит зуб.

На других кадрах нападавшая подносила острый предмет к ее глазам, пародируя сериал «Игра в кальмара».

По данному факту МВД, прокуратура и СК начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, отмечает телеканал «360». По данным телеканала, все участницы конфликта учатся в пятом классе. Предположительно, причиной конфликта стал вопрос о дежурстве в школе. Якобы пострадавшая наврала об этом.

В феврале группа подростков напала на сверстницу и избила ее ногами в Нижнем Тагиле. Потерпевшей оказалась семиклассница с задержкой психического развития (ЗПР), а нападавшие — учащимися четырех местных школ 6–8-х классов.

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