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В Саратовской области возбудили дело из-за срыва отопительного сезона

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Уголовное дело возбудили в Красном Куте (Саратовская область) из-за срыва отопительного сезона. Администрация приняла решение о закрытии двух котельных.

Одна из котельных обслуживала 55 жилых домов, в которых зарегистрированы 1,1 тыс. абонентов. Вторая котельная обеспечивала четыре дома и 348 абонентов. С апреля до настоящего времени часть жителей домов на индивидуальные источники теплоснабжения переведены не были, пишет ИА «Взгляд-инфо». В квартирах без индивидуального отопления живут 383 человека.

Так как котельные выведены из эксплуатации, отопительный сезон начался несвоевременно. В следственном комитете отметили существенное нарушение прав жильцов домов.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Проводятся следственные действия, для установления обстоятельств произошедшего.

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