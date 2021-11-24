ЕС призвал отменить Россию закон о доступе на рынок товаров из ЛНР и ДНР

Евросоюз (ЕС) призвал Россию отменить закон о расширении доступа товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на российский рынок. Об этом в среду, 24 ноября, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«ЕС выражает сожаление в связи с подписанным президентом [России Владимиром] Путиным 15 ноября указом <…> Указ направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецка и Луганска», — говорится в сообщении.

По мнению ЕС, закон противоречит целям Минских соглашений, нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить односторонние меры, которые провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины», — сказано в документе.

15 ноября Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Глава государства также поручил правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, которые смягчат условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. В указе уточняется, что речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия сделает все возможное в плане гуманитарной помощи Донбассу. При этом он подтвердил наличие сложностей с обеспечением Донбасса вакцинами от коронавируса.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.