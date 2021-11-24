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Врач заявила о сторонниках коронавируса среди населения

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Пока врачи борются с коронавирусом, некоторые люди противодействуют медикам и выступают на стороне ковида. Об этом сообщила заведующая инфекционным отделением самарской областной клинической больницы имени Середавина Анна Николаева.

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«Мы воюем, и в то же время кто-то среди нашего собственного населения воюет вместе с COVID против нас», — цитирует ее РЕН ТВ.

Ранее, 23 ноября, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и другие главврачи московских госпиталей пригласили ряд известных противников вакцинации на экскурсию в красную зону.

В числе приглашенных — актриса Мария Шукшина, которая выступала с критикой российской вакцины, ставила под сомнение коллективный иммунитет и собирала конференции по теме коронавируса. Актриса отмечала, что у нее есть много знакомых, «которые, к сожалению, вакцинировались, потому что им тогда сказали, что не будешь допущен по профессии».

Еще один адресат письма — лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В пресс-службе политика заявили, что он не является противником вакцинации, а лишь выступает против принуждения к процедуре. Там добавили, что Зюганов несправедливо находится в числе адресатов письма врачей к антиваксерам, не исключив, что лидер КПРФ откликнется на приглашение посетить красные зоны.

В свою очередь, лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, который также числится в списке приглашенных, заявил, что не понаслышке знает о том, что происходит в красной зоне, и отметил, что письмо «явно не по адресу».

Экс-депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков отреагировал на письмо врачей, предложив отвести журналистов в региональные больницы, чтобы посмотреть, «что там творится». Он также добавил, что считает письмо врачей популистским.

Ответ на письмо главврачей дал и актер Оскар Кучера. Он подчеркнул, что не намерен принимать приглашение посетить красную зону больницы, поскольку не понимает смысл данного времяпрепровождения, не отрицает болезнь и не является антипрививочником, а лишь выступает против того, чтобы вакцинироваться заставляли.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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