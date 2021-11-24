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В Польше исключили открытие погранперехода в Кузнице в ближайшее время

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Польская сторона пока не планирует возобновлять работу автодорожного пограничного перехода в Кузнице на границе с Белоруссией. Об этом сообщила в среду, 24 ноября, пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская.

«Мы пока не располагаем информацией о том, что этот переход будет открыт в ближайшее время», — отметила она на брифинге.

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Накануне стало известно, что перед погранпереходами на границах Белоруссии с Польшей и Литвой растянулись многокилометровые очереди из грузовых автомобилей. Пункт пропуска «Кузница» с белорусской стороны «Брузги» закрыт.

Спустя день пограничная стража Польши рассказала, что группа из более ста агрессивных иностранцев силой форсировала границу, в польских силовиков бросали камни. При этом в погранстраже указали, что подобное нападение якобы «происходило под надзором белорусских силовиков».

Также 24 ноября международная правозащитная организация Human Rights Watch подчеркнула, что Польша должна прекратить коллективную депортацию мигрантов и остановить насилие в отношении беженцев. В HRW также призвали Варшаву отменить чрезвычайное положение и разрешить доступ гуманитарным организациям и независимым наблюдателям к приграничной зоне.

22 ноября глава СК Белоруссии Дмитрий Гора сообщил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств мигрантах, среди которых есть дети. У потерпевших зафиксированы ожоги, поражения органов дыхания и другие повреждения.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

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