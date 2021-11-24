В Госдуме назвали главный тормоз достижения коллективного иммунитета в РФ

Фейки о вакцинации, которые в соцсетях распространяют статусные люди, тормозят достижение в России коллективного иммунитета. Такое мнение высказал в среду, 24 ноября, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«Я знаю, по неофициальной статистике, что люди сейчас очень активно пошли вакцинироваться. Наверное, их сподвигло к этому то, что готовится законопроект о QR-кодах. Конечно же, здесь идет вопрос о здоровье окружающих, люди боятся, и есть страх определенный. Не надо запугивать, но надо убеждать на каких-то примерах», — сказал Огуль в беседе с НСН.

Также парламентарий указал на вред антинаучных высказываний докторов о вакцинации и призвал пресекать подобные попытки.

«Много в соцсетях пишут, и [нужна] борьба с фейками этими. Я хочу обратить внимание на то, что люди с такими званиями распространяют чушь, другими словами и не скажешь. Его статус и звание не соответствуют тому, что он говорит. Я врач, и я этому не поверю, а другой человек посмотрит на этот статус, и, естественно, еще будет приводить его в пример. Это самое страшное, и именно это является тормозом», — подчеркнул он.

Огуль также высказал мнение, что ситуацию также можно улучшить точечной разъяснительной работой в поликлиниках и прививочных пунктах.

«Это работа медицинских работников с каждым, кто хочет вакцинироваться, в медучреждениях и пунктах вакцинации. Ну и, конечно же, нужны убедительные меры, но не запретительные», — заключил он.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к вопросу наказания антипрививочников надо относиться сбалансированно и не превращать в «атаку на ведьм», сообщается на сайте kp.ru.

По его словам, когда медики отговаривают от вакцинации — это плохо, но в выборе наказания в случае такого поведения нужен сбалансированный и спокойный подход. Говоря о передаче данных россиян, выступающих против вакцинации от коронавируса, он уточнил, что этот вопрос не является прерогативой Кремля.

Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство возбудило 60 уголовных дел за фейки о мерах по борьбе с коронавирусом, передает RT. Согласно статистике СК, расследования завершены по 34 делам.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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