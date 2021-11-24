Предприниматели в Москве пострадали из-за новой схемы мошенников

В Москве десятки людей пострадали от действий мошенников, так как якобы не оплатили доставку товаров, который на самом деле не было. В зоне риска оказались индивидуальные предприниматели. Об этом в среду, 24 ноября, пишет сообщает канал РЕН ТВ.

Про новой мошеннической схеме компании-однодневки якобы поставляют бизнесменам партии товаров, которые предприниматели не оплачивали, и таким образом стали должниками — у них планируют отнять автомобили и квартиры.

«Добиться отмены всех этих судебных производств, хотим, чтобы на нас обратили внимание вышестоящие органы, кто-то заинтересовался этим беспределом. Потому что это на самом деле серьезная мошенническая схема, здесь речь идет не о ста тысячах, это сумма миллион», — рассказала одна из пострадавших, не назвавшая своего имени.

Так, семье Макаровых, владеющей небольшим магазином, по документам компания «Веста» поставила 300 т стройматериалов. О покупке и о том, что на них подали в суд за неуплату, супруги не знали.

Предприниматели утверждают, что товаров, которые им якобы доставили, они ни разу не видели. Кроме того, они считают, что судья встал на сторону мошенников.

«Для нас для всех это огромнейшая сумма, мы честные ИП, которые честно работаем, это огромнейшая сумма, получается, мы хотим справедливости, мы хотим, чтобы на нас кто-то обратил внимание, на нас никто не обращает внимание», — отмечает пострадавшая.

По информации журналистов, после победы в суде компании-однодневки объявили о ликвидации и продали долги организации «Сдек», найти которую по адресу регистрации не удалось.

Как рассказал адвокат Тимур Матвеев, предпринимателям надо зарегистрироваться на сайте арбитража, чтобы отслеживать исковые заявления, которые могут поступить к ним.

«В противном случае, вот та компания, которая в нашем случае была, она закрылась — долг был перепродан третьей компании. И всё законно, деньги ушли, и теперь концы этой истории найти очень сложно», — пояснил Матвеев.

Ранее в этот день сообщалось, что россияне столкнулись с новой атакой мошенников, рассылающих с почты «Яндекс» уведомления о возврате пенсионных накоплений.

Уточняется, что злоумышленники представляются сотрудниками несуществующей организации «Служба финмониторинга» и обещают возврат неких страховых накоплений. Они утверждают, что перевод якобы не был произведен автоматически, поэтому теперь нужно завершить его оформление онлайн. Так, если человек укажет данные своей карты для «перевода накоплений», он, наоборот, лишится денег.