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ЦБ предложил создать спецвклад для малообеспеченных с привязкой к инфляции

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ЦБ РФ предложил создать механизм специального банковского вклада, ориентированного на на людей с низким уровнем дохода, с привязкой к инфляции или ключевой ставке. Об этом 24 ноября заявила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова на заседании в Госдуме.

«Такой вклад может быть у человека один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции», — уточнила она.

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При этом Полякова отметила, что в целях определения категории граждан с невысокими доходами можно будет применять единую государственную информационную систему социального обеспечения, которую предложило создать правительство.

«Мы готовы принимать активное участие в разработке этого механизма, в обсуждении изменений в законодательство», — добавила зампред ЦБ РФ.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что спрос на депозиты резко вырос в период локдауна.

Согласно данным исследования маркетплейса «Сравни.ру», за период локдауна с 28 октября по 7 ноября у россиян вырос интерес к ряду финпродуктов.

Как отмечают на маркетплейсе, среди банковских предложений за более чем неделю в 15 раз увеличился спрос на вклады в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, а количество заявок на получение кредита — на 50%.

Активный интерес к финпродуктам за время локдауна проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.

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