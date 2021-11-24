Депутат Толстой обрадовался включению в список активных антипрививочников

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ему лестно оказаться списке активных противников вакцинации от коронавируса в России. Об этом политик рассказал 24 ноября телеканалу РЕН ТВ.

Толстой напомнил журналистам, что переболел инфекцией и у него есть соответствующий QR-код. По словам политика, в компании лидера КПРФ Геннадия Зюганова, главы фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова и музыканта Юрии Лозы ему приятно находиться.

«Я ничему не удивляюсь. Кто-то решил, что необходимо меня тоже как-то пригласить. Я в ответ приглашаю всех тех, кто так считает, поговорить о сути нерешенных проблем», — добавил он.

Ранее в этот день Зюганов ответил на приглашение врачей госпиталей, где лечат от коронавируса, посетить красные зоны больниц. По его словам, он не относится к антипрививочникам, так как прошел вакцинацию от коронавируса. Однако политик выступает против принуждения к процедуре.

23 ноября главный врача больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и другие главврачи московских госпиталей пригласили ряд известных противников вакцинации на экскурсию в красную зону. В открытом письме медики обратились к Толстому, лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову, главе партии «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову, актеру Егору Бероеву, певице Наталье Ветлицкой, музыкантам Константину Кинчеву и Юрию Лозе, а также другим антипрививочникам.

«Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует — неважно. Последствия — вот что страшно!» — написал Проценко в Telegram.

Для стабилизации эпидемиологической обстановки российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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