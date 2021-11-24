Стали известны детали падения девушки в шахту лифта в Санкт-Петербурге

Девушкой, которая упала с 6 м в шахту лифта петербургского ТЦ «Континент» и выжила, оказалась 24-летняя Полина М., она получила множественные повреждения тела. Об этом сообщает в среду, 24 ноября, Пятый канал.

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематомы и ссадины, а также травмы в области таза. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящий момент торговый центр закрыт. В связи с произошедшим прокуратура начала проверку, чтобы установить обстоятельства и причины инцидента, а также дать оценку исполнению федерального законодательства, передает kp.ru.

Посетительница ТЦ «Континент» упала в шахту лифта на Бухарестской улице накануне вечером. Девушка ехала в лифте, когда кабина отключилась от сети. Она пыталась выбраться самостоятельно, однако упала в шахту с высоты около 6 м.