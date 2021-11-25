Образование — это инвестиции в человеческий капитал. Человек тратит деньги и время, чтобы получить образование, а значит — ожидает в будущем определенных выгод. Как любые инвестиции, образование должно приносить доход, и в первую очередь — более высокий заработок. Эксперт Всемирного банка Джордж Псахаропулос оценивает отдачу частных инвестиций в обучение в промежутке от 9,3% годовых в странах с низким доходом до 8,2% в странах с высокими доходами. Вполне сопоставимо с доходностью других видов инвестиций.

Но сегодня совокупные затраты на образование в РФ существенно выше, чем частные затраты учеников и их семей. Большую часть расходов берет на себя государство — оно строит и содержит здания школ и университетов, платит учителям, несет административные расходы. Даже в англосаксонских странах, где высшее образование традиционно платное, средства семей составляют лишь около трети затрат. Совокупные государственные расходы на образование достигают в среднем по странам мира 4,5% ВВП, в России — 3,7% ВВП.

Логично предположить, что инвестиции в человеческий капитал должны увеличивать ВВП. Образованная рабочая сила становится более продуктивной, легче использует новые технологии. В «образованных» странах лучше здоровье населения, ниже уровень преступности, безработицы, выше толерантность общества. Это в свою очередь ускоряет экономический рост и привлекает иностранные инвестиции. С другой стороны, любое государство, даже самое богатое, имеет ограниченный бюджет. И средства, направленные на образование, отвлекаются от других направлений потенциального использования, например, от строительства инфраструктуры или жилья. Таким образом, инвестиции в образование могут замедлять экономический рост, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Мы исследовали связь между размером госрасходов на образование и ростом ВВП для двух групп стран с разным уровнем развития — входящих и не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, так называемый «клуб богатых стран»). Наши результаты подтвердили, что совокупные расходы на образование положительно влияют на ВВП в долгосрочной перспективе. Но если в богатых государствах инвестиции во все ступени образования имеют положительную отдачу в форме прироста ВВП, то в бедных странах положительная отдача пока наблюдается только от начального образования, тогда как расходы на среднее и профессиональное образование в краткосрочной перспективе препятствуют росту этого показателя.

Это может объясняться как недостаточной востребованностью высшего образования в экономиках со слабо развитыми технологиями и рынками труда, так и его невысоким качеством. Выпускники университетов либо не находят работу вовсе, либо трудятся на рабочих местах, не требующих высокого уровня образования. Многие покидают родные страны и уезжают туда, где их навыки более востребованы и где они могут найти работу с достойной оплатой. В результате положительного вклада в экономический рост такие инвестиции не дают.

Россия принадлежит к группе стран, не входящих в ОЭСР. Однако по уровню экономического развития, измеряемому как ВВП на душу населения, она оказывается самой богатой страной в своей группе ($24128 в 2016 году), обгоняя даже некоторые страны ОЭСР — Мексику и Чили. По формальным показателям образования РФ также опережает отдельных участников ОЭСР и практически все страны, не входящие в ОЭСР.

Например, среди российских работников в возрасте 24-65 лет уже почти половина имеют высшее образование — это больше, чем в Германии, Италии или Франции. Все молодые люди в своё время получают среднее образование, более половины людей в возрасте 18-24 лет обучаются в средних специальных учебных заведениях или вузах. Но по уровню государственной поддержки образования Россия далеко отстает практически от всех стран ОЭСР.

Так, в 2016 году госрасходы на одного студента в системе высшего образования России составляли $4777, и лишь в Греции, переживающей глубокий экономический кризис, они были ниже — $3077. В тех странах ОЭСР, что беднее или ненамного богаче России, расходы на одного студента оказываются выше, иногда вдвое (в Мексике — $5739, в Венгрии — $7090, в Словакии — $8186, в Турции — $9353). Бразилия, чей ВВП на душу примерно в полтора раза меньше, чем в России, расходует на одного студента $4856 в год, а Тунис, чей подушевой ВВП в 2,5 раза меньше, тратит $5666. Это, безусловно, показывает различия в приоритетах государственной политики.

Экстенсивный путь развития высшего образования, по которому уже не первое десятилетие движется наша страна, неизбежно сопровождается низким уровнем финансирования при большой численности студентов. В итоге встает вопрос о качестве получаемого образования и востребованности выпускников на рынках труда, а в конечном счете — о том, насколько образование способствует экономическому росту. Образовательная политика государства должна учитывать уровень развития страны и выбирать направления инвестиций, адекватные текущим потребностям экономики.

Автор — профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ

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