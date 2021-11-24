Дело возбудили по факту смертельного наезда «КамАЗа» на школьника в Казани

В Казани возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда «КамАЗа» на семилетнего ребенка. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Авария произошла утром в среду, 24 ноября, на пересечении улиц Можайского и Горьковского шоссе. По предварительным данным, 65-летний водитель грузовика допустил наезд на семилетнего ребенка, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Мальчик получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет InKazan.ru.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обстоятельства случившегося устанавливаются, проводятся следственные действия.

Ход расследования находится на особом контроле прокуратуры республики, добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Вечером 23 ноября в Тюмени водитель BMW наехал на двух работников дорожной службы. Потерпевшие скончались на месте от травм. Как выяснилось, за рулем иномарки находился сотрудник Следственного комитета. В момент ДТП он был пьян. В СК заверили, что виновник аварии будет привлечен к ответственности, невзирая на его должность, звание и принадлежность к ведомству. Возбуждено уголовное дело.